Real Madryt wskazał idealnego trenera. Tego oczekuje Perez

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez opisał idealnego trenera dla Realu Madryt

Real Madryt jest coraz bliżej podjęcia oficjalnej decyzji dot. zwolnienia Alvaro Arbeloi. Hiszpańskie media od momentu odpadnięcia Królewskich z Ligi Mistrzów rozpisują się na temat zmian na ławce trenerskiej. Na Półwyspie Iberyjskim panuje przekonanie, że tylko cud może uratować obecnego szkoleniowca przed utratą pracy. Potencjalnych następców przewija się cała masa.

Media spekulują o możliwym powrocie Jose Mourinho. Mocnym kandydatem jest również Juergen Klopp, ale w jego przypadku nie wiadomo, czy zdecyduje się wznowić karierę trenerską. Padają także nazwiska typu Mauricio Pochettino czy Lionel Scaloni.

Z informacji, jakie udostępnił Jose Luis Sanchez, wynika, że prezydent Realu Madryt jasno określił, jakie cechy ma mieć nowy szkoleniowiec Los Blancos. Florentino Perez wskazał trzy kluczowe kryteria, którymi musi wyróżniać się potencjalny trener.

Po pierwsze ma mieć doświadczenie w pracy w topowych klubach w Europie. Drugim czynnikiem jest mentalność zwycięzcy. Ostatnim, ale bardzo ważnym, co pokazał nieudany eksperyment z Xabim Alonso, nowy trener z miejsca ma wzbudzać szacunek u zawodników.

Na ten moment trudno wskazać jednoznacznie faworyta. Perez chciał zatrudnić Zinedine’a Zidane’a, ale Francuz mu odmówił. Kwestia wyboru nowego szkoleniowca powinna rozstrzygnąć się po sezonie lub po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.