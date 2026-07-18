Cracovia nie chce być tylko tłem dla Sevilli. Plan jest jasny

17:39, 18. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gazeta Krakowska

Cracovia jest gotowa na wyjątkowy sprawdzian przed startem sezonu. Trener Bartosz Grzelak zapowiedział, że mecz z Sevillą pokaże siłę zespołu, ale nie odkryje wszystkich kart.

Bartosz Grzelak
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Bartosz Grzelak nie owija w bawełnę. Pasy szykują coś specjalnego

Cracovia w niedzielę rozegra spotkanie, które ma być nie tylko sportowym wydarzeniem, ale również częścią obchodów 120-lecia klubu. Rywalem Pasów będzie Sevilla, a trener Bartosz Grzelak podkreślił, że chociaż jego drużyna chce zaprezentować się z dobrej strony, nie zamierza zdradzać wszystkiego przed inauguracją ligowych zmagań.

– Najbardziej mi się podoba rozwój, to co zrobiliśmy w grze z piłką. Gramy szybszą grę. Nie widziałem kombinacji w grze, gdy przyszedłem do zespołu. Gramy więcej w centralnych korytarzach. Mamy lepsze możliwości, uważam, że to dobrze wyglądało – przekonywał trener na przedmeczowej konferencji prasowej cytowanej przez „Gazetę Krakowską”.

Starcie z ekipą z La Liga ma przypominać spotkanie o stawkę. Cracovia przygotowała je w taki sposób, aby zawodnicy poczuli atmosferę typowego dnia meczowego. Jednocześnie szkoleniowiec Krakowian zaznaczył, że część rozwiązań taktycznych pozostanie ukryta. – Może pokażemy z trzech rozwiązań jedno – zapowiedział szkoleniowiec, sugerując, że rywalizacja z hiszpańskim zespołem nie będzie pełną prezentacją możliwości jego drużyny.

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Grzelak odniósł się także do nowych zawodników. Pozytywnie ocenił między innymi Dominika Baumgartnera, Vincenta Burleta oraz młodego Aleksa Marciniaka, który dopiero rozpoczyna walkę o miejsce w pierwszym zespole. Szczególne nadzieje wiązane są także z powracającym po kontuzji Otarem Kakabadze.

Trener ekipy z Krakowa podkreślił również, że klub nadal monitoruje rynek transferowy. Cracovia szuka piłkarzy, którzy nie potraktują zespołu jako przystanku w karierze, ale będą chcieli zostawić po sobie ślad. – Nie chcemy mieć zawodników, którzy widzą Cracovię jako krok do następnego klubu, muszą mieć ambicje, aby wszystko zrobić, by Cracovia wygrywała – zaznaczył Grzelak.

Po meczu z Sevillą krakowski zespół skupi się już na ligowej inauguracji i wyjazdowym starciu z Lechem Poznań. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale zapewnia, że jego zespół nie zamierza wychodzić na boisko z kompleksem przeciwnika.

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