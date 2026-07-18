Następca Messiego pod lupą przed finałem. De la Fuente nie pozostawił żadnych wątpliwości

Reprezentacja Hiszpanii otrzymała znakomite wieści przed wielkim finałem. Luis de la Fuente potwierdził, że Lamine Yamal jest gotowy do gry i nie ma problemów zdrowotnych.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania drżała o swoją gwiazdę. Tuż przed finałem nadeszła przełomowa wiadomość

Reprezentacja Hiszpanii może odetchnąć z ulgą przed najważniejszym meczem turnieju. W ostatnich dniach wokół Lamine’a Yamala pojawiły się pytania dotyczące jego stanu zdrowia po jednym z boiskowych starć. Niemniej selekcjoner La Furia Roja rozwiał wszelkie wątpliwości. Młody gwiazdor pozostaje do dyspozycji sztabu i ma odegrać kluczową rolę w nadchodzącym finale.

Według wieści „Diario AS”, Luis de la Fuente stanowczo uspokoił kibiców, którzy obawiali się, że jeden z liderów reprezentacji może nie być w pełni sił. Hiszpański szkoleniowiec nie pozostawił miejsca na spekulacje. – Podczas incydentu z rzutem karnym mocno oberwał. Odczuwał lekki dyskomfort, więc woleliśmy, żeby trenował indywidualnie. Teraz czuje się dobrze i nie ma z nim żadnych problemów. Jest w doskonałej formie fizycznej – powiedział selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

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Wokół Lamine Yamala od miesięcy narasta atmosfera związana z jego ogromnym talentem. Wielu ekspertów widzi w nim przyszłą twarz światowej piłki nożnej, a część obserwatorów porównuje go już do największych legend tej dyscypliny. Co ciekawe, sam Lionel Messi w przeszłości nie szczędził młodemu skrzydłowemu pochwał, zaliczając go do grona najlepszych piłkarzy świata.

Kto skradnie show w wielkim finale? Lamine Yamal

Lionel Messi

Inny piłkarz Hiszpanii

Inny piłkarz Argentyny Lamine Yamal

Lionel Messi

Inny piłkarz Hiszpanii

Inny piłkarz Argentyny 0 Votes

Przed finałem oczy wielu kibiców będą skierowane właśnie na gracza FC Barcelony. Dla jednych będzie to kolejny wielki występ niezwykle utalentowanego nastolatka, dla innych symboliczne starcie dwóch pokoleń piłkarskich gwiazd. Jedno jest pewne, Hiszpanie nie wyobrażają sobie walki o trofeum bez swojego największego młodego lidera.