Real Madryt w przyszłym roku może rozstać się z Viniciusem Juniorem. Królewscy mają już plan na wypadek odejścia Brazylijczyka. Los Blancos chcą w jego miejsce pozyskać Erlinga Haalanda z Manchesteru City - donosi Carlos Carpio.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Erling Haaland zastąpi Viniciusa Juniora w Realu Madryt?

Real Madryt ma ogromny problem. Rozmowy między władzami klubu a Viniciusem Juniorem w sprawie nowego kontraktu stoją w miejscu. Królewscy mocno się tym niepokoją. A ostatnio dowiedzieliśmy się, że Brazylijczyk jest coraz bliżej rozstania z drużyną. Jak się okazuje, Los Blancos przygotowują się na taką ewentualność. Carlos Carpio zdradza, że jeśli skrzydłowy odejdzie, to zamierzają pozyskać Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

Do transakcji nie dojdzie jednak w najbliższym czasie. Vinicius Junior dopiero za rok może opuścić Real Madryt, kiedy dobiegnie końca jego kontrakt. Królewscy mają zatem całe 12 miesięcy na przekonanie Erlinga Haalanda do transferu. Z pewnością na tę transakcję trzeba wydać ogromne pieniądze. Możemy być pewni, że Manchester City zażyczy sobie kosmiczny pieniędzy za Norwega.

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Erling Haaland w zasadzie od lat jest łączony z Realem Madryt. Nigdy jednak Królewscy nie zbliżyli się do Norwega. Być może teraz sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ napastnik Manchesteru City wygląda na człowieka, który chce zmienić otoczenie. Czas pokaże, czy dojdzie do tak wielkich przetasowań na Estadio Santiago Bernabeu.

Dotychczas Erling Haaland rozegrał 198 spotkań w koszulce Manchesteru City. Norweg strzelił 162 gole, a także zaliczył 30 asyst.