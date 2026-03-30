Mbappe odpowiada na krytykę. Wspomniał o legendach Realu

Kylian Mbappe ostatnio wypowiedział się na temat krytyki, która co jakiś czas spada na jego barki. Francuz pozwolił sobie na interesujący komentarz w tej sprawie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt i presja. Mbappe mówił wprost, co o tym myśli

Kylian Mbappe jest bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy świata. W związku z tym, gdy nie prezentuje najwyższej formy, spada na niego krytyka. Zawodnik odniósł się do tego tematu, dzieląc się swoim podejściem do ocen, z którymi musi się mierzyć w szeregach giganta Real Madryt.

– Wszyscy w Realu Madryt byli krytykowani: Cristiano Ronaldo czy Alfredo Di Stefano. Nie rozumiem, dlaczego ja miałbym być wyjątkiem? Hiszpanie to ludzie z pasją. Dla nich kibicowanie Realowi jest jak religia – mówił Mbappe w kanale TF1 cytowany przez El Chiringuito.

Francuski piłkarz trafił do wielokrotnych mistrzów Hiszpanii latem 2024 roku. Mbappe w tym sezonie wystąpił jak dotąd w 35 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 38 bramek, notując także sześć asyst. Jego obecna umowa ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 200 milionów euro.

Madrycka ekipa do ligowego grania wróci 4 kwietnia w ramach 30. kolejki ligi hiszpańskiej. Real zmierzy się wówczas z Mallorką. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:15. W trzech ostatnich potyczkach między drużynami za każdym razem górą byli Królewscy. Po raz ostatni zespoły mierzyły się ze sobą w sierpniu minionego roku. Wówczas lepszy był Real (2:1). Gole dla ekipy z Estadio Santiago Bernabeu strzelili Arda Guler oraz Vinicius Junior.