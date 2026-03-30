FC Barcelona znalazła sposób na Joao Cancelo. Plan na transfer bez kosztów

FC Barcelona znalazła sposób na pozyskanie Joao Cancelo, przekonuje internetowe wydanie "Marki". Jest to o tyle ciekawe, że Blaugrana obecnie nie ma dobrej sytuacji finansowej.

FC Barcelona wciąż jest zainteresowana pozyskaniem na stałe Joao Cancelo. Tymczasem ostatnio ciekawe informacje o zawodniku wypożyczonym z Al-Hilal przekazała „Marca”. Pojawiły się doniesienia, że transfer definitywny wciąż pozostaje realny.

Źródło sugeruje, że pomysł na pozyskanie piłkarza polega na tym, że Joao Cancelo może wynegocjować rozwiązanie kontraktu z Saudyjczykami za porozumieniem stron. Wówczas miałby trafić do Barcelony na zasadzie wolnego transferu. „Marca” jednocześnie podaje, że kolejne wypożyczenie zawodnika do giganta La Liga nie jest możliwe, ponieważ piłkarzowi wygasa kontrakt z końcem czerwca 2027 roku.

Barca ogłosiła wypożyczenie reprezentanta Portugalii w styczniu tego roku. Zawodnik wystąpił w tej kampanii w 12 spotkaniach dla Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich jedną bramkę i zanotował trzy asysty.

Wkrótce zawodnik może zagrać kolejny mecz w drużynie narodowej. Reprezentacja Portugalii w środę w spotkaniu towarzyskim zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Mecz odbędzie się o godzinie 1:00 czasu polskiego. Z kolei kolejny mecz w barwach Barcelony piłkarz może rozegrać już w ramach La Liga. 4 kwietnia Katalończycy zmierzą się w Madrycie na słynnym Wanda Metropolitano przeciwko Atletico. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.