Arbeloa namieszał w składzie. Tak zagra Real Madryt

15:03, 4. kwietnia 2026 16:09, 4. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Real Madryt wraca do rywalizacji o ligowe punkty. W Wielką Sobotę podopieczni Alvaro Arbelo zmierzą się z Realem Mallorca. Oto oficjalny skład Królewskich na spotkanie 30. kolejki La Liga.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Składy na mecz Real Mallorca – Real Madryt

Real Madryt w sobotę (4 kwietnia) wznowi rozgrywki ligowe po marcowej przerwie na reprezentacje. W pogoni za Barceloną, do której tracą 4 punkty, czeka ich starcie z Realem Mallorca w ramach 30. kolejki. W wyjazdowym meczu Królewscy zagrają w odmienionym składzie.

Z gry na dłuższy czas wypadł Thibaut Courtois. W dodatku trener Los Blancos nie może skorzystać z zawieszonego Federico Valverde. Szansę na odpoczynek dostał również Vinicius Junior, który jest na ławce rezerwowych. Z dobrych wiadomości można wymienić powrót Edera Militao oraz obecność Jude’a Bellinghama na ławce rezerwowych.

Od początku w spotkaniu z Realem Mallorca wystąpi Andrij Łunin. O ile w obronie obyło się bez większych zmian, tak zaskoczeniem jest druga linia madrytczyków. Tam zagra Manuel Angel, czyli 22-letni wychowanek, grający na co dzień w Kastylii. Obok niego wystąpią Tchouameni, Camavinga i Guler. W ataku u boku Kyliana Mbappe zagra Brahim Diaz.

Real Mallorca: Roman – Maffeo, Mascarell, Valjent, Mojica – Luvumbo, Costa, Morlanes, Darder – Muriqi, Torre

Real Madryt: Łunin – Carreras, Huijsen, Rudiger, Trent – Angel, Tchouameni, Camavinga, Guler – Mbappe, Brahim

Dla Królewskich każdy mecz jest na wagę złota. Wciąż mają szansę na mistrzostwo, a przed nimi jeszcze bezpośredni mecz z Barceloną. Oprócz rywalizacji w lidze walczą o triumf w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale zmierzą się z Bayernem Monachium.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości