Real Madryt wraca do rywalizacji o ligowe punkty. W Wielką Sobotę podopieczni Alvaro Arbelo zmierzą się z Realem Mallorca. Oto oficjalny skład Królewskich na spotkanie 30. kolejki La Liga.

Składy na mecz Real Mallorca – Real Madryt

Real Madryt w sobotę (4 kwietnia) wznowi rozgrywki ligowe po marcowej przerwie na reprezentacje. W pogoni za Barceloną, do której tracą 4 punkty, czeka ich starcie z Realem Mallorca w ramach 30. kolejki. W wyjazdowym meczu Królewscy zagrają w odmienionym składzie.

Z gry na dłuższy czas wypadł Thibaut Courtois. W dodatku trener Los Blancos nie może skorzystać z zawieszonego Federico Valverde. Szansę na odpoczynek dostał również Vinicius Junior, który jest na ławce rezerwowych. Z dobrych wiadomości można wymienić powrót Edera Militao oraz obecność Jude’a Bellinghama na ławce rezerwowych.

Od początku w spotkaniu z Realem Mallorca wystąpi Andrij Łunin. O ile w obronie obyło się bez większych zmian, tak zaskoczeniem jest druga linia madrytczyków. Tam zagra Manuel Angel, czyli 22-letni wychowanek, grający na co dzień w Kastylii. Obok niego wystąpią Tchouameni, Camavinga i Guler. W ataku u boku Kyliana Mbappe zagra Brahim Diaz.

Real Mallorca: Roman – Maffeo, Mascarell, Valjent, Mojica – Luvumbo, Costa, Morlanes, Darder – Muriqi, Torre

Real Madryt: Łunin – Carreras, Huijsen, Rudiger, Trent – Angel, Tchouameni, Camavinga, Guler – Mbappe, Brahim

Dla Królewskich każdy mecz jest na wagę złota. Wciąż mają szansę na mistrzostwo, a przed nimi jeszcze bezpośredni mecz z Barceloną. Oprócz rywalizacji w lidze walczą o triumf w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale zmierzą się z Bayernem Monachium.