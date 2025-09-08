Bellingham wraca na boisko! Pomocnik Realu czuje się świetnie

Jude Bellingham po operacji barku wraca do zdrowia. Gwiazdor Realu Madryt czuje się świetnie i w tym tygodniu rozpocznie treningi na boisku - informuje "Marca".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real będzie wzmocniony. Bellingham wraca do zdrowia

Real Madryt od początku sezonu musi sobie radzić bez jednej z największych gwiazd. Jude Bellingham przeszedł operację barku i wraca do zdrowia. Zmagał się z tym problemem od dłuższego czasu, lecz zapobiegawcze metody leczenia nie przynosiły zamierzonych rezultatów. Ostatecznie w lipcu poddał się zabiegowi, po którym miał pauzować nawet kilka miesięcy.

Media od tego czasu kilkukrotnie sugerowały, że Bellingham jest bardzo zdeterminowany, aby wrócić do gry jak najszybciej, a jego rehabilitacja przebiega nadspodziewanie dobrze. W klubie pojawiły się nawet obawy, że może się to odbić negatywnie na jego zdrowiu, a konsekwencją będą jeszcze poważniejsze problemy zdrowotne. Na ten moment jednak nic tego nie zapowiada. „Marca” informuje, że Bellingham już w tym tygodniu ma wznowić treningi na boisku.

Niewykluczone, że weźmie także udział w zajęciach z resztą drużyny. Bellingham czuje się świetnie i jest na dobrej drodze, aby w najbliższych tygodniach wrócić do gry.

To oczywiście świetna wiadomość dla Realu Madryt i Xabiego Alonso. Choć bez Bellinghama radzi sobie pomyślnie, gdyż w trzech meczach udało się zgromadzić dziewięć punktów, jego powrót będzie potężnym wzmocnieniem i pozwoli na odblokowanie nowych wariantów w ofensywie.