Real Madryt podziwia tego trenera. Trafił na listę życzeń

Max Allegri to jeden z kilku trenerów, którzy znaleźli się na liście życzeń Realu Madryt. Z informajci L'Equipe wynika, że Królewscy od dawna podziwiają umiejętności włoskiego szkoleniowca.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Max Allegri wśród kandydatów na trenera Realu Madryt

Real Madryt po słabym sezonie rozważa przebudowę składu oraz zmianę na stanowisku trenera. Alvaro Arbeloa ma zostać zastąpiony przez bardziej doświadczonego szkoleniowca, który ma na swoim koncie liczne sukcesy. Lista kandydatów z dnia na dzień rośnie coraz bardziej. Obecnie wśród potencjalnych opcji można wymienić takie nazwiska jak Jose Mourinho, Juergen Klopp czy Lionel Scaloni.

Z informacji L’Equipe wynika, że do tego grona dołączył także Max Allegri. Królewscy od dawna podziwiają włoskiego taktyka, a on sam jest regularnie łączony z klubem, gdy pojawia się możliwy wakat na stanowisku opiekuna pierwszego zespołu.

Allegri to 58-letni trener, który ma w CV pracę w topowych włoskich klubach. Dwukrotnie prowadził Juventus w latach 2014-2019 oraz 2021-2024. W tym czasie zdobył pięć razy mistrzostwo Włoch oraz Puchar Włoch i dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów. Od sezonu 2025/2026 jest trenerem AC Milanu, z którym wcześniej pracował w latach 2010-2014. Jako szkoleniowiec Rossonerich również świętował zdobycie scudetto, wygrywając Serie A w 2011 roku. Jak dotąd pracował tylko i wyłącznie w lidze włoskiej.

Co ciekawe, w 2021 roku Allegri mógł zostać trenerem Realu Madryt. „W roku, w którym wróciłem do Juventusu, musiałem podjąć decyzję z dnia na dzień: mogłem iść do Juventusu, Interu albo Realu Madryt” – mówił Allegri. Na podjęcie decyzji miał jedną noc. Ostatecznie wybrał wtedy Turyn. Trenerem Los Blancos został Carlo Ancelotti, a Interu Simone Inzaghi.