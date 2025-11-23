Allegri był bliski objęcia hiszpańskiego giganta. Ujawnił historię sprzed kilku lat

09:10, 23. listopada 2025
Patryk Kucharski
Źródło: AS

Massimiliano Allegri przyznał, że w 2021 roku mógł objąć Real Madryt. Jak podaje AS, na podjęcie decyzji włoski szkoleniowiec miał zaledwie jedną noc.

Massimiliano Allegri
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri mógł objąć Real. Wybrał Juventus

Przed Derbami Mediolanu Massimiliano Allegri ujawnił, że po dwóch latach przerwy po odejściu z Juventusu w 2019 roku dostał równocześnie trzy oferty. Włoch miał do wyboru powrót do Juventusu, Inter oraz Real Madryt, ale szybko musiał podjąć decyzję. Szkoleniowiec wspomina tamten moment jako najbardziej intensywny okres w swojej karierze. Ostatecznie zdecydował się wrócić do Turynu ze względu na sentyment i chęć ponownego budowania zespołu Bianconerich.

– W roku, w którym wróciłem do Juventusu, musiałem podjąć decyzję z dnia na dzień: mogłem iść do Juventusu, Interu albo Realu Madryt – ujawnił utytułowany trener.

Królewscy postawili wtedy na rodaka aktualnego opiekuna Milanu, a więc Carlo Ancelottiego. Los Blancos szukali wówczas doświadczonego szkoleniowca. Powrót obecnego selekcjonera reprezentacji Brazylii okazał się wielkim sukcesem. Podczas swojego drugiego pobytu na Santiago Bernabeu zdobył trofea w każdych możliwych rozgrywkach.

Z kolei powrót Allegriego był mniej spektakularny. Przez trzy lata pracy nie udało mu się powtórzyć sukcesów z poprzedniego okresu pracy w klubie i zdobył tylko Puchar Włoch.

Zobacz także: Milan pod wodzą Allegriego: ryzykowny powrót, który na razie się opłaca

