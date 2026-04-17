„Lewandowski nie może się obrażać”. Mocny apel Bońka

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to wciąż znak zapytania. Istnieje duża szansa, że Polak po sezonie opuści klub. Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport podzielił się swoim zdaniem na temat obecnej sytuacji 37-latka w Blaugranie.

Lewandowski jest dzisiaj rezerwowym Barcelony – mówi Boniek

Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu prawdopodobnie zmieni klub. Coraz więcej wskazuje na to, że wygasający kontrakt nie zostanie przedłużony. FC Barcelona miała zaproponować mu nową umowę, ale na gorszych warunkach. 37-latek odrzucił propozycję. „Mamy jeszcze trochę czasu. Klub wie, co ja myślę. Potrzebuję też trochę czasu, żeby się zastanowić – to jasne dla obu stron” – mówił Polak w wywiadzie dla hiszpańskiej stacji TV3. Swoim zdaniem na temat piłkarza podzielił się Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał, że szkoda byłoby, gdyby Lewandowski nie zagrał już w Lidze Mistrzów. Wystosował jednak mocny apel do zawodnika, mówiąc, że nie może się wstydzić ani obrażać na to, że na dziś jest tylko rezerwowym w Blaugranie.

– Pewnie, byłoby przykro, gdyby to był ostatni mecz Roberta w Champions League. Wiadomo, że Robert musi podjąć jakieś decyzje. Widziałem Ferrana Torresa, który zagrał od pierwszej minuty w tak ważnym meczu. Trzeba sobie jasno powiedzieć i Robert nie może się tego wstydzić, nie może się na to obrażać: Lewandowski w Barcelonie jest dzisiaj rezerwowym zawodnikiem, jeśli wszyscy są do dyspozycji trenera Flicka, a przecież jeszcze nie było Raphinhi. Czyli w tak ważnym meczu zdrowy Robert Lewandowski nie wychodzi od pierwszej minuty na boisko! Coś to znaczy – mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport.

Lewandowski od momentu, gdy trafił do Barcelony, rozegrał 187 spotkań, w których zdobył 118 goli i zanotował 23 asysty.