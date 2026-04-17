Jagiellonia potwierdziła. „Nowy Pietuszewski” przedłużył umowę

Jagiellonia Białystok w mediach społecznościowych potwierdziła, że nową umowę z klubem podpisał Zachary Zalewski. Kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.

Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Zachary Zalewski na dłużej w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie wciąż walczy o najważniejsze cele. Nie jest przecież powiedziane, że Duma Podlasia nie wywalczy nawet mistrzostwa Polski. Naturalnie obecnie nie są raczej faworytem, ale trudno przekreślać także ich szanse. Z pewnością jednak kibice liczą na to, że latem zespół wzmocni się odpowiednio i kolejny sezon znów będzie do nich należał.

Aby tak się stało konieczne jest wiele pracy, ale pomóc może też talent. Jeden z takich talentów Białostoczanie w swoich szeregach mają. Mowa o Zacharym Zalewskim, który swego czasu – gdy pierwszym raz zrobiło się o nim głośno – został określony mianem „nowy Pietuszewski”. Teraz Jagiellonia poinformowała, że skrzydłowy przedłużył swój kontrakt z klubem do końca czerwca 2028 roku z opcją kolejnego przedłużenia o rok.

– Jestem bardzo zadowolony z powodu podpisania nowego kontraktu. Cieszę się, że mogę na dłużej zostać w tak dużym klubie. Jestem wdzięczny za daną mi szansę debiutu oraz gry w pierwszym zespole. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Obecnie skupiam się na walce o miejsce w drużynie, a co przyniesie przyszłość zobaczymy – powiedział po podpisaniu kontraktu Zalewski cytowany przez media klubowe.

Zachary Zalewski w tym sezonie rozegrał w sumie 15 spotkań i zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę. Bilans ten dotyczy jednak głównie rezerw. W pierwszym zespole na jego koncie są bowiem trzy występy. 17-letni młodzieżowy reprezentant Polski ma także kanadyjskie obywatelstwo.

