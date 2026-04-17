Vinicius Junior dostał ofertę. Trwają negocjację z Realem Madryt

Real Madryt robi wszystko, co w ich mocy, żeby Vinicius Junior został w klubie. Fabrizio Romano przekazał, że zawodnik ma na stole ofertę kontraktu. Rozmowy będą kontynuowane w przyszłości.

Real Madryt złożył ofertę. Vinicius Junior musi zdecydować

Real Madryt stracił jakiekolwiek szanse na zdobycie przynajmniej jednego trofeum. Co prawda, matematycznie wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Hiszpanii, ale patrząc realnie, tylko jakiś kataklizm zabrałby tytuł FC Barcelonie. Różnica dziewięciu punktów na tym etapie rozgrywek jest prawie niemożliwa do odrobienia, nawet mając do rozegrania jeszcze mecz bezpośredni.

Florentino Perez może się skupić na budowie zespołu na przyszły sezon. Niewykluczone, że Królewscy przeprowadzą małą rewolucję nie tylko w kadrze pierwszej drużyny, ale także na ławce trenerskiej. O powrocie do Madrytu marzy Jose Mourinho.

Na ten moment, jeśli chodzi o transfery, to priorytetem Realu jest zatrzymanie w klubie Viniciusa Juniora. Brazylijczyk ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Nikt nie chce dopuścić do sytuacji, w której gwiazdor odejdzie za darmo lub zostanie sprzedany. Negocjacje w sprawie nowej umowy ciągną się od miesięcy, ale wygląda na to, że finał rozmów zbliża się wielkimi krokami.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Vinicius Junior ma na stole ofertę nowego kontraktu. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższym czasie, ale wszystko wskazuje na to, że decyzja pozostaje jedynie kwestią czasu. Hiszpańskie media sugerują, że 25-latek zostanie w klubie.

Vinicius gra w Madrycie od lipca 2018 roku. W tym czasie wystąpił łącznie w 369 meczach, zdobył 123 gole i zaliczył 97 asyst.