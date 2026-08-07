Real Madryt ogłosił kadrę na sparing. Wiadomo, co z Diomande

Real Madryt opublikował kadrę na sobotni sparing z Ferencvarosem. Do zespołu wraca Vinicius Junior, natomiast Yan Diomande nie znalazł się jeszcze w gronie zawodników powołanych przez Jose Mourinho.

Associated Pres / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Vinicius gotowy na pierwszy występ

Real Madryt rozegra w sobotę kolejny mecz kontrolny podczas przygotowań do nowego sezonu. Rywalem zespołu Jose Mourinho będzie Ferencvaros, a portugalski szkoleniowiec ogłosił już listę piłkarzy powołanych na spotkanie w Budapeszcie.

Największą wiadomością jest powrót Viniciusa Juniora. Brazylijczyk wznowił treningi w tym tygodniu, podpisał nowy długoterminowy kontrakt i ma szansę po raz pierwszy wystąpić pod wodzą Mourinho. Do kadry wrócił również Brahim Diaz, który także niedawno dołączył do przygotowań.

W składzie znalazł się również Bernardo Silva. Portugalczyk ma już za sobą kilka treningów z nowym zespołem i może zadebiutować w barwach Królewskich. Powołanie otrzymał także Carlos Espi, który był już w kadrze na mecz z Fiorentiną, lecz ostatecznie nie pojawił się na boisku.

Na swoją szansę będzie musiał natomiast poczekać Yan Diomande. Transfer skrzydłowego został potwierdzony dopiero w czwartek, a zawodnik nie trenował jeszcze z drużyną, dlatego Mourinho nie uwzględnił go w kadrze. Do zespołu wracają za to Antonio Rudiger i Dean Huijsen, którzy opuścili poprzedni sparing, natomiast nadal niedostępny pozostaje Raul Asencio. Wśród powołanych znalazł się również Endrick, mimo że w ostatnich dniach pojawiały się doniesienia o możliwym wypożyczeniu napastnika.