Endrick może przebierać w ofertach. Ogromne zainteresowanie

Endrick może opuścić Real Madryt w letnim okienku transferowym. Jak donosi Ekrem Konur, oferty w sprawie wypożyczenia brazylijskiego napastnika złożyły trzy kluby.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Fenerbahce, Betis i Villarreal złożyli propozycje za Endricka

Endrick podczas obecnego letniego okna transferowego może odejść z Realu Madryt. W ostatnich tygodniach do zespołu Królewskich przenieśli się bowiem Carlos Espi, Yan Diomande oraz Bernardo Silva, którzy znacząco zwiększyli rywalizację w linii ataku. Brazylijczyk może więc mieć problemy z regularną grą w drużynie Los Blancos i niewykluczone, że zdecyduje się na zmianę otoczenia.

W drugiej części poprzedniego sezonu Endrick przebywał na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kolejny czasowy transfer 20-latka jest realnym scenariuszem.

Do Realu Madryt zgłosiły się już trzy kluby, które przedstawiły swoje oferty. Zainteresowanie wypożyczeniem zawodnika wyraziły Fenerbahce Stambuł, Real Betis oraz Villarreal.

Dotychczasowy pobyt Endricka w ekipie Los Blancos nie należał do najłatwiejszych. Real Madryt sprowadził go z Palmeiras w 2024 roku za około 50 milionów euro, jednak napastnik najczęściej pełnił rolę rezerwowego. Mimo to 21-krotny reprezentant Brazylii wciąż uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu. Sytuację piłkarza obserwują także AS Roma oraz Real Sociedad, lecz nie złożyły jeszcze propozycji.