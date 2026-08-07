Rodri z prośbą do Barcelony i Man City. Chce już trenować w nowym klubie

16:44, 7. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Rodri chce jak najszybciej zostać piłkarzem Barcelony. Hiszpański pomocnik poprosił władze katalońskiego klubu o szybkie sfinalizowanie negocjacji z Manchesterem City, aby bez opóźnień rozpocząć przygotowania do nowego sezonu.

Rodri
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri czeka na porozumienie klubów

Rodri przebywa obecnie na urlopie na Ibizie i z niecierpliwością oczekuje zakończenia rozmów między Barceloną a Manchesterem City. Według „Sportu” reprezentant Hiszpanii poprosił działaczy Blaugrany, aby dopięli transfer najlepiej przed 12 sierpnia. Dzięki temu mógłby od razu udać się do Barcelony i rozpocząć treningi pod wodzą Hansiego Flicka.

Barcelona złożyła już pierwszą ofertę za pomocnika, jednak została ona odrzucona przez Manchester City. Katalończycy nie zamierzają się jednak wycofywać i przygotowują kolejną propozycję, która ma zmniejszyć różnicę między oczekiwaniami obu klubów.

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Według doniesień Rodri poinformował już Manchester City o swojej chęci powrotu do Hiszpanii. Angielski klub ma szanować decyzję jednego ze swoich liderów i nie planuje blokować transferu. Warunkiem pozostaje jednak osiągnięcie porozumienia w sprawie kwoty odstępnego.

Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla całej operacji. Barcelona chce spełnić prośbę zawodnika i jak najszybciej zakończyć negocjacje. Źródło podaje również, że pojawiły się informacje o możliwym porozumieniu na poziomie 50 milionów euro, jednak na razie nie zostało ono oficjalnie potwierdzone. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Rodri od razu dołączy do treningów z nowym zespołem, choć jego debiut może zostać przesunięty na początek września.