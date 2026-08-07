Mykhaylo Mudryk odejdzie z Chelsea? Możliwe wypożyczenie

17:06, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Football Insider

Mykhaylo Mudryk został dopuszczony do gry po tym, jak skrócono jego zawieszenie za doping. Jak podaje Football Insider, 25-letni skrzydłowy może powędrować na wypożyczenie do Coventry City.

Mykhaylo Mudryk
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mykhaylo Mudryk

Coventry City widziałoby u siebie Mykhaylo Mudryka

Mykhaylo Mudryk pod koniec 2024 roku został zawieszony za stosowanie dopingu. Choć pierwotnie groziła mu nawet czteroletnia dyskwalifikacja, po odwołaniu udało się skrócić karę. 25-letni skrzydłowy wrócił już do treningów z Chelsea i może występować w oficjalnych spotkaniach. Wiele wskazuje jednak na to, że londyńczycy zdecydują się wysłać go na wypożyczenie.

Jak poinformował serwis „Football Insider”, ukraiński zawodnik wzbudził zainteresowanie beniaminka Premier League – Coventry City – więc to właśnie tam może kontynuować swoją karierę.

Chelsea chce, aby Mudryk wrócił do regularnej gry, co łatwiej byłoby mu osiągnąć w ekipie The Sky Blues. Po zakończeniu ewentualnego wypożyczenia klub ze Stamford Bridge oceni sytuację piłkarza i podejmie decyzję w sprawie jego dalszej przyszłości.

Etatowy reprezentant Ukrainy trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku za 70 milionów euro z Szachtara Donieck. Nie spełnił jednak pokładanych w nim oczekiwań. W barwach zespołu The Blues rozegrał łącznie 73 mecze, zdobył 10 bramek oraz zanotował 11 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

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