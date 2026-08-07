Amorim zapowiedział sprzedaż kilku piłkarzy Milanu

Ruben Amorim zapowiedział, że w najbliższych dniach podejmie ważne decyzje dotyczące składu Milanu. Trener Rossonerich przed sparingiem z Chelsea przyznał, że obecna kadra jest zbyt liczna, a okres przygotowawczy ma pomóc wyłonić zawodników na nowy sezon.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim zapowiada selekcję po meczu z Chelsea

Ruben Amorim nie ukrywa, że przed startem sezonu czeka go trudny wybór. Szkoleniowiec Milanu podkreślił, że sparing z Chelsea będzie kolejną okazją do oceny zawodników, zanim podejmie decyzje dotyczące kształtu zespołu.

– W przyszłym tygodniu będę musiał podjąć decyzje. Jak widać, grupa jest bardzo liczna i nadszedł moment, w którym muszę zebrać jak najwięcej informacji, aby dokonać właściwych wyborów – powiedział trener Rossonerich.

Portugalczyk zaznaczył, że jego zespół musi poprawić grę przy stałych fragmentach oraz rozwijać się pod względem fizycznym i taktycznym. Dodał również, że chce zobaczyć postęp w pojedynkach jeden na jednego i przygotować piłkarzy do intensywnego stylu gry.

Amorim zdradził także, że przeciwko Chelsea więcej minut otrzymają Rafael Leao, Luka Modrić i Goncalo Ramos. Nie przesądził jednak, czy cała trójka wystąpi jednocześnie. Część zawodników zagra około godziny, natomiast piłkarze, którzy później dołączyli do przygotowań, mają spędzić na boisku około 45 minut.

Szkoleniowiec odniósł się również do celów na nowy sezon. – Jesteśmy w Milanie i musimy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Chcemy wygrać Ligę Europy, a naszym celem w Serie A również jest walka o mistrzostwo. Wiemy, że czeka nas dużo pracy, ale nie możemy myśleć inaczej – podkreślił Amorim.