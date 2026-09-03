Bayern Monachium szybko otrząsnął się po stracie gola i pewnie pokonał VfL Osnabruck (4:1). Harry Kane w rozmowie z klubowymi mediami szczególnie docenił reakcję zespołu.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern dostał zimny prysznic, ale odpowiedział natychmiast

Bayern Monachium miał powody do zadowolenia. Chociaż mecz rozpoczął się dla niego bardzo źle. Już w piątej minucie Robin Meissner wyprowadził Osnabruck na prowadzenie, ale mistrzowie Niemiec nie stracili kontroli nad wydarzeniami na boisku. Odpowiedzialność na siebie wziął Harry Kane. Anglik w 18. minucie doprowadził do wyrównania.

Doświadczony napastnik zakończył spotkanie z dwoma trafieniami. Po jego pierwszym golu Bayern przejął inicjatywę, a jeszcze przed przerwą Tom Bischof dał Monachijczykom prowadzenie. Po zmianie stron swoje trafienie dołożył Michael Olise, natomiast w końcówce Kane wykorzystał rzut karny i przypieczętował awans do drugiej rundy Pucharu Niemiec.

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Napastnik zwrócił uwagę na charakter pokazany przez drużynę po niespodziewanej stracie bramki. – Takie mecze nigdy nie są łatwe – powiedział Kane, podkreślając znaczenie zachowania spokoju po nieudanym początku.

Reprezentant Anglii docenił również sposób, w jaki Bayern ograniczył możliwości gospodarzy. – Musieliśmy szybko operować piłką i ograniczyć ich kontrataki – zaznaczył napastnik, wskazując jeden z kluczowych elementów skutecznej reakcji Bawarczyków.

Bayern ostatecznie wygrał 4:1 i bez większych problemów zameldował się w kolejnej rundzie DFB Pokal. Dla Kane’a był to natomiast kolejny występ, w którym odegrał pierwszoplanową rolę. Dublet Anglika pozwolił zespołowi spokojnie zamknąć spotkanie.