Real Madryt naciska, Liverpool kontruje. Chodzi o Mac Allistera

Liverpool chce zatrzymać Alexisa Mac Allistera na dłużej. Klub z Premier League planuje rozpocząć rozmowy w sprawie nowego kontraktu, mimo zainteresowania Realu Madryt.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Liverpool reaguje na ruch Realu Madryt. Mac Allister z ważną decyzją

Liverpool nie zamierza czekać, aż zainteresowanie Alexisem Mac Allisterem przerodzi się w konkretny problem. The Reds planują rozpocząć rozmowy z Argentyńczykiem w sprawie nowej umowy i chcą w ten sposób jasno pokazać, jak ważną postacią jest dla zespołu.

Jak informuje Ekrem Konur na X, sytuację pomocnika obserwują między innymi Real Madryt i Tottenham. W ostatnich tygodniach zainteresowanie zawodnikiem miały wykazać również Chelsea oraz Manchester City. Na Anfield nie zamierzają jednak biernie przyglądać się rozwojowi sytuacji.

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Otoczenie Mac Allistera miało odrzucić przedstawione propozycje. Co więcej, ojciec piłkarza dał jasno do zrozumienia, że jego syn obecnie nie rozważa odejścia z Liverpoolu.

Klub również ma swoje argumenty. Według wieści w lipcu ustalono kwotę, przy której Argentyńczyk mógłby zostać sprzedany. Mowa o 100 milionach euro. Liverpool chce jednak zrobić kolejny krok i zabezpieczyć przyszłość 27-latka nowym kontraktem.

Mac Allister trafił na Anfield w 2023 roku z Brighton za 42 miliony euro. Od tego czasu stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu, a jego znaczenie wykracza również poza klub, ponieważ pozostaje ważną postacią reprezentacji Argentyny.

Obecna umowa pomocnika obowiązuje jeszcze przez dwa lata, ale Liverpool chce rozpocząć negocjacje już w tym roku. Klub zamierza budować nowy projekt pod wodzą Andoniego Iraoli, a Mac Allister ma być jednym z jego fundamentów.