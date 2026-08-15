Real Madryt naciska, Liverpool kontruje. Chodzi o Mac Allistera

12:52, 15. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ekrem Konur (X)

Liverpool chce zatrzymać Alexisa Mac Allistera na dłużej. Klub z Premier League planuje rozpocząć rozmowy w sprawie nowego kontraktu, mimo zainteresowania Realu Madryt.

Alexis Mac Allister
Obserwuj nas w
fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Liverpool reaguje na ruch Realu Madryt. Mac Allister z ważną decyzją

Liverpool nie zamierza czekać, aż zainteresowanie Alexisem Mac Allisterem przerodzi się w konkretny problem. The Reds planują rozpocząć rozmowy z Argentyńczykiem w sprawie nowej umowy i chcą w ten sposób jasno pokazać, jak ważną postacią jest dla zespołu.

Jak informuje Ekrem Konur na X, sytuację pomocnika obserwują między innymi Real Madryt i Tottenham. W ostatnich tygodniach zainteresowanie zawodnikiem miały wykazać również Chelsea oraz Manchester City. Na Anfield nie zamierzają jednak biernie przyglądać się rozwojowi sytuacji.

Oglądaj mecze ZA DARMO w STS TV. Skorzystaj z promocji dla nowych klientów z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Otoczenie Mac Allistera miało odrzucić przedstawione propozycje. Co więcej, ojciec piłkarza dał jasno do zrozumienia, że jego syn obecnie nie rozważa odejścia z Liverpoolu.

Klub również ma swoje argumenty. Według wieści w lipcu ustalono kwotę, przy której Argentyńczyk mógłby zostać sprzedany. Mowa o 100 milionach euro. Liverpool chce jednak zrobić kolejny krok i zabezpieczyć przyszłość 27-latka nowym kontraktem.

Mac Allister trafił na Anfield w 2023 roku z Brighton za 42 miliony euro. Od tego czasu stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu, a jego znaczenie wykracza również poza klub, ponieważ pozostaje ważną postacią reprezentacji Argentyny.

Obecna umowa pomocnika obowiązuje jeszcze przez dwa lata, ale Liverpool chce rozpocząć negocjacje już w tym roku. Klub zamierza budować nowy projekt pod wodzą Andoniego Iraoli, a Mac Allister ma być jednym z jego fundamentów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości