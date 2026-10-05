Real Madryt chce przed końcem roku dopiąć nowe porozumienie z Jude'em Bellinghamem. Graeme Bailey z TEAMtalk przekazał, że rozmowy z Anglikiem wyraźnie nabrały tempa.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt nie zamierza czekać

Real Madryt prowadzi zaawansowane rozmowy z otoczeniem Jude’a Bellinghama. Według ostatnich informacji jest przekonany, że finał negocjacji może nastąpić jeszcze przed styczniem. Klub nie zamierza czekać do ostatnich miesięcy obowiązywania obecnej umowy, która wygasa w czerwcu 2029 roku, przekonuje Graeme Bailey z TEAMtalk.

Plan zakłada przedłużenie współpracy co najmniej do 2031 roku. Bellingham miałby otrzymać przy tym ogromną podwyżkę. Jego roczne zarobki mają wzrosnąć z mniej więcej 20 do 30 milionów euro. To zrównałoby go pod tym względem z Kylianem Mbappe oraz Viniciusem Juniorem.

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Tym samym Real chce jasno określić hierarchię swoich największych gwiazd. Bellingham, Mbappe i Vinicius Junior mają stanowić fundament zespołu na kolejne lata, a zabezpieczenie przyszłości Anglika jest jednym z ważniejszych elementów tego założenia. Ogólnie w Madrycie nie mają wątpliwości co do jego znaczenia dla drużyny.

Bellingham po trudniejszym okresie związanym z urazami ponownie pokazuje pełnię możliwości. Dobrze rozpoczął sezon pod wodzą Jose Mourinho, a podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej błysnął w barwach Anglii. W wygranym meczu z Chorwacją (7:0) zdobył bramkę i zanotował trzy asysty. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym krokiem będzie podpisanie nowej umowy z gigantem La Liga.