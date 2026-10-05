Real Madryt zdecydował w sprawie Gulera. Wszystko jest już ustalone

12:30, 5. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (YouTube)

Real Madryt jest blisko finalizacji nowej umowy z Ardą Gulerem. Jak przekazał Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube, klub zapewnił mu długoterminową przyszłość.

Arda Guler
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt nie chce go stracić

Real Madryt osiągnął pełne porozumienie z Ardą Gulerem w sprawie przedłużenia współpracy. Według informacji Fabrizio Romano wszystkie najważniejsze szczegóły zostały już ustalone, a pozostaje jedynie decyzja dotycząca momentu oficjalnego komunikatu. To wyraźny sygnał, że klub wiąże z 21-latkiem poważne plany na kolejne sezony.

Obecna umowa Ardy Gulera obowiązuje do czerwca 2029 roku, ale w klubie z Madrytu nie zamierzają czekać z zabezpieczeniem jego przyszłości. Nowe porozumienie ma oznaczać również znaczącą podwyżkę wynagrodzenia. Real chce w ten sposób docenić rozwój zawodnika, który w ostatnich miesiącach coraz mocniej zaznacza swoją obecność w pierwszym zespole.

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Turecki zawodnik był jednym z pozytywnych bohaterów poprzedniego sezonu, a jego znaczenie nie zmalało po zmianie trenera. Arda Guler pod wodzą Jose Mourinho również regularnie pojawia się na boisku i wykorzystuje otrzymywane szanse. W obecnych rozgrywkach zanotował już jedną bramkę oraz trzy asysty w czterech spotkaniach, potwierdzając, że może odgrywać istotną rolę w ofensywie Realu.

Przedłużenie kontraktu Ardy Gulera z Realem ma być inwestycją w zawodnika, który wciąż ma ogromny potencjał rozwoju. Klub najwyraźniej chce uniknąć sytuacji, w której jego rosnąca pozycja sportowa przełoży się również na zainteresowanie ze strony innych europejskich gigantów. Wszystko wskazuje więc na to, że wkrótce Los Blancos oficjalnie potwierdzą kolejne lata współpracy z tureckim rozgrywającym.

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