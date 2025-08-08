Real Madryt będzie miał nową dziewiątkę. To on przejmie numer Mbappe

Real Madryt pomiędzy sezonami dokonał zmian jeśli chodzi o numery na koszulkach. Kylian Mbappe dostał dziesiątkę, którą nosił Luka Modrić. Jak donosi The Athletic jego numer, czyli dziewiątkę przejmie Endrick.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Endrick dostanie koszulkę z numerem dziewięć po Kylianie Mbappe

Real Madryt jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu, który rozpocznie się za tydzień w weekend. Podopieczni Xabiego Alonso w 1. kolejce LaLiga zmierzą się z Osasuną. Spotkanie zaplanowano na wtorek (19 sierpnia). W nadchodzącej kampanii kibice będą musieli przyzwyczaić się do kilku zmian. Nie chodzi jednak o nowych zawodników, a zmiany numerów na koszulce u dwóch piłkarzy.

Z nowym numerem w sezonie 2025/2026 będzie występował Kylian Mbappe. Do tej pory Francuz miał na plecach dziewiątkę, lecz po odejściu Luki Modricia przejmie legendarną dziesiątkę. Portal The Athletic poinformował, kto otrzyma stary numer francuskiego gwiazdora.

Według nich w koszulce z numerem dziewięć w zbliżającym się sezonie będzie występował Endrick. 19-latek uważany jest za wielki talent, czego dowodem może być fakt, że Real Madryt już dawno zapewnił sobie jego transfer, lecz sfinalizował go dopiero latem ubiegłego roku. Los Blancos zapłacili za napastnika prawie 50 milionów euro. Mimo młodego wieku zagrał już 14 razy w reprezentacji Brazylii.

Poprzednią kampanię zakończył z dorobkiem 7 goli w 37 meczach. Nie tak dawno wszystko wskazywało na to, że zostanie wypożyczony do Realu Sociedad, aby regularnie grać w wyjściowym składzie. Zmianę klubu pokrzyżowała jednak kontuzja mięśniowa.