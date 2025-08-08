Ter Stegen z nagłym komunikatem. Jasny przekaz dla Barcelony

Marc-Andre ter Stegen niespodziewanie opublikował komunikat na swoim profilu na Instagramie. Bramkarz odniósł się do aktualnej sytuacji w FC Barcelonie, deklarując gotowość do współpracy.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen wyraził gotowość do współpracy z Barceloną

Marc-Andre ter Stegen i FC Barcelona w ostatnich dniach pojawiali się na pierwszych stronach gazet i portali sportowych. Wszystko za sprawą napiętych relacji ze względu na ostatnią decyzję bramkarza. Niemiec nie podpisał raportu medycznego, który jest wymagany, aby uwolnić 80% wynagrodzenia w limicie płac. To pozwoli Dumie Katalonii zarejestrować sprowadzonych niedawno zawodników.

Ze względu na burzę, jaka powstała w mediach do sytuacji postanowił odnieść się sam zainteresowany. Marc-Andre ter Stegen za pośrednictwem Instagrama opublikował komunikat, w którym opowiedział, jak wygląda sytuacja z jego perspektywy. Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty. Całą treść obszernego komunikatu można przeczytać na profilach bramkarza w mediach społecznościowych.

– Ostatnie kilka miesięcy było dla mnie szczególnie trudne — zarówno fizycznie, jak i osobiście. Jak każdy zawodnik, po odniesieniu kontuzji moim jedynym priorytetem zawsze był jak najszybszy powrót na boisko, motywowany wyłącznie chęcią pomocy drużynie i robienia tego, co kocham najbardziej: rywalizacji – zaczął Marc-Andre ter Stegen.

– Decyzja o poddaniu się operacji została podjęta po konsultacji z lekarzami specjalistami i w pełni zatwierdzona przez Klub, zawsze z zamiarem priorytetowego traktowania mojego zdrowia i długoterminowej kariery sportowej, co oczywiście jest w pełni zgodne z interesami FC Barcelony, bym mógł jak najszybciej wrócić na boisko i walczyć o trofea. Ponadto, publicznie ogłosiłem minimalny czas rekonwalescencji, jaki będę potrzebował po operacji — został on określony przez najwyższej klasy ekspertów i zawsze uzgadniany z Klubem – wyjaśnił bramkarz.

– Chciałbym również wyjaśnić — w świetle pewnych spekulacji — że wszystkie transfery i przedłużenia kontraktów w Klubie zostały sfinalizowane przed moją operacją, a zatem w żadnym momencie nie mogłem uważać, że moje nieszczęśliwe okoliczności związane z nową operacją byłyby konieczne dla rejestracji innych zawodników, których bardzo szanuję i z którymi z radością dzieliłem szatnię przez wiele sezonów. Jakakolwiek inna interpretacja wydaje mi się zarówno niesprawiedliwa, jak i nieprawdziwa – dodał.

– Rozumiem, że trudne chwile mogą generować napięcia, ale wierzę, że poprzez dialog i odpowiedzialność możemy konstruktywnie rozwiązać tę sytuację. Jestem w pełni gotowy do współpracy z władzami Klubu, aby rozwiązać tę sprawę i zapewnić wymaganą zgodę – podkreślił.