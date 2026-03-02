Real Madryt drży przed Getafe. Kluczowe decyzje Arbeloi

07:47, 2. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Getafe w atmosferze niepewności. Według AS ostatni trening przyniósł mieszane informacje dla Alvaro Arbeloi dotyczące zestawienia pierwszej jedenastki Królewskich.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Kłopoty kadrowe Realu Madryt przed ligowym starciem

Real Madryt otrzymał niepokojące sygnały podczas finałowej sesji treningowej poprzedzającej ligowe starcie z Getafe. Dean Huijsen trenował tylko częściowo z pierwszą grupą, co daje nadzieję na jego powrót do składu, ale to jeszcze nic nie przesądza. Obrońca mógłby zwiększyć pole manewru w defensywie, która obecnie jest mocno ograniczona.

Sytuacja w tyłach jest trudna, ponieważ do gry gotowi są jedynie Antonio Rudiger oraz David Alaba. Eder Militao i Raul Asensio pozostają poza grą z powodu urazów. Ewentualna obecność Huijsena choćby na ławce byłaby cennym wzmocnieniem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Eduardo Camavinga nie pojawił się na treningu z powodu silnego bólu zęba i wizyty u dentysty. Jego problem nie ma charakteru mięśniowego, jednak brak zajęć utrudnia przygotowania do meczu. Ostateczna decyzja w sprawie obu zawodników zapadnie w dniu spotkania.

Lista nieobecnych jest jeszcze dłuższa i obejmuje Kyliana Mbappe, Jude Bellinghama, Asensio, Militao oraz Daniego Ceballosa. Pozytywną wiadomością jest powrót Rodrygo po blisko trzech tygodniach przerwy. Przy wyniku Barcelony z tego weekendu Królewscy nie mogą pozwolić sobie na kolejną stratę punktów, dlatego Alvaro Arbeloa musi umiejętnie dobrać wyjściowy skład, który powalczy o trzy punkty.

Zobacz również: Nagelsmann szczery ws. ter Stegena. „Tragiczna sytuacja”