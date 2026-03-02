Real Madryt drży przed Getafe. Kluczowe decyzje Arbeloi

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Getafe w atmosferze niepewności. Według AS ostatni trening przyniósł mieszane informacje dla Alvaro Arbeloi dotyczące zestawienia pierwszej jedenastki Królewskich.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Kłopoty kadrowe Realu Madryt przed ligowym starciem

Real Madryt otrzymał niepokojące sygnały podczas finałowej sesji treningowej poprzedzającej ligowe starcie z Getafe. Dean Huijsen trenował tylko częściowo z pierwszą grupą, co daje nadzieję na jego powrót do składu, ale to jeszcze nic nie przesądza. Obrońca mógłby zwiększyć pole manewru w defensywie, która obecnie jest mocno ograniczona.

Sytuacja w tyłach jest trudna, ponieważ do gry gotowi są jedynie Antonio Rudiger oraz David Alaba. Eder Militao i Raul Asensio pozostają poza grą z powodu urazów. Ewentualna obecność Huijsena choćby na ławce byłaby cennym wzmocnieniem.

Eduardo Camavinga nie pojawił się na treningu z powodu silnego bólu zęba i wizyty u dentysty. Jego problem nie ma charakteru mięśniowego, jednak brak zajęć utrudnia przygotowania do meczu. Ostateczna decyzja w sprawie obu zawodników zapadnie w dniu spotkania.

Lista nieobecnych jest jeszcze dłuższa i obejmuje Kyliana Mbappe, Jude Bellinghama, Asensio, Militao oraz Daniego Ceballosa. Pozytywną wiadomością jest powrót Rodrygo po blisko trzech tygodniach przerwy. Przy wyniku Barcelony z tego weekendu Królewscy nie mogą pozwolić sobie na kolejną stratę punktów, dlatego Alvaro Arbeloa musi umiejętnie dobrać wyjściowy skład, który powalczy o trzy punkty.

