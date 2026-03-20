Real Madryt czekał na to od dawna. Gwiazda wróciła do treningów

Real Madryt dopiero co odzyskał Kyliana Mbappe, a teraz mają podwójne powody do radości. Jak podaje The Athletic, do treningów wrócił Jude Bellingham. Anglik ostatni raz zagrał 1 lutego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Jude Bellingham wrócił do treningów w Realu Madryt

Real Madryt od początku 2026 roku miał wiele problemów kadrowych, które wywołała lawina kontuzji. Z gry wypadł m.in. Eder Militao, Kylian Mbappe, a także Jude Bellingham. W przypadku Anglika był on wyłączony z gry od 1 lutego, gdy po raz ostatni zagrał w oficjalnym meczu. Od tego czasu ani razu nie widzieliśmy go na boisku oraz na treningu pierwszego zespołu Los Blancos.

Na rewanżowe starcie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów wrócił Kylian Mbappe. Francuz zaczął na ławce, ale w 69. minucie pojawił się na boisku. The Athletic przekazało kolejne świetne wieści dla kibiców Królewskich. Do treningów z zespołem wrócił kluczowy piłkarz.

Podczas czwartkowych zajęć w ośrodku treningowym ćwiczył Jude Bellingham. Co więcej, Real Madryt spodziewa się, że pomocnik będzie gotowy na Derby Madrytu. Królewscy w najbliższy weekend zmierzą się w lidze z Atletico. Mecz odbędzie się w niedzielę (22 marca).

Przypomnijmy, że Bellingham zmagał się z kontuzją mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Była to już druga kontuzja Anglika w tym sezonie. Wcześniej przez uraz pleców opuścił początek rozgrywek. W bieżącej kampanii ma na swoim koncie 28 meczów, w których zdobył 6 goli i zanotował 4 asysty.

Podopieczni Alvaro Arbeloi zajmują 2. miejsce w tabeli La Liga. Strata do pierwszej Barcelony wynosi 4 punkty. Do końca sezonu pozostało 10 meczów. W maju Real Madryt zmierzy się jeszcze w bezpośrednim starciu z Katalończykami.