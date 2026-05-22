Flick podąży drogą Guardioli?! „To coś niewiarygodnego”

Pep Guardiola po dziesięciu latach odchodzi z Manchesteru City. Hansi Flick został zapytany o to, czy wytrzymałby tyle czasu na stanowisku trenera Barcelony. Otwarcie przyznał, że nawet tego nie rozważa.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick podziwia Guardiolę. On by tyle nie wytrzymał

Pep Guardiola rozstaje się z Manchesterem City po dziesięciu latach współpracy. Był to czas jego dominacji na angielskim podwórku – sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, a do tego w sezonie 2022/2023 świętował z Obywatelami historyczny triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Hiszpan uznał, że to odpowiedni moment, aby pożegnać się z Etihad Stadium i odpocząć od pracy w piłce.

Oczywiście Guardiola nie wyklucza, że jeszcze wróci do zawodu, ale póki co czeka go dłuższy urlop. Przy okazji konferencji prasowej zapytany o niego został Hansi Flick. Z dużym uznaniem wypowiedział się na temat osiągnięć Hiszpana w Premier League. Wprost stwierdził również, że on nie wytrzymałby aż tylu lat na stanowisku trenera w jednym klubie. Barcelona nie ma co liczyć na tak długą współpracę z Niemcem.

– Myślę, że nie zobaczycie mnie tutaj w wieku 70 lat. To nie jest właściwy kierunek. Pep jest ode mnie trochę młodszy. Uważam, że 10 lat w jednym klubie na takim poziomie to coś niewiarygodnego. Dokonał niesamowitej rzeczy. Zawsze powtarzam, że to najlepszy trener na świecie, co pokazywał każdego roku przez ostatnią dekadę. Nawet kiedy nie układało się po jemu myśli, wiedział jak sobie z tym radzić i jak zarządzać drużyną – przekazał Flick.

Flick w Barcelonie pracuje od lipca 2024 roku, a niedawno przedłużył umowę do połowy 2028 roku.