fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Najlepszy mecz PSG i gorycz klęski – Luis Enrique nie traci wiary

Paris Saint-Germain przystępowało do potyczki z Liverpoolem, podejmując ryzyko. Ekipa z Ligue 1 atakowała nieustannie. Mimo wszystko nie potrafiła pokonać drużyny z Premier League. Finalnie gracze The Reds okazali się górą, co było następstwem trafienia Harveya Elliotta. Po meczu swoim komentarzem na jego temat podzielił się szkoleniowiec paryżan.

– Jestem pewien, że to pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Liverpool zeszedł na przerwę, nie stwarzając sobie ani jednej szansy. Dziś zagraliśmy prawdopodobnie najlepszy mecz od początku ubiegłego sezonu, zarówno w ataku, jak i w obronie. Zawodnicy dużo biegali, byli zjednoczeni i pokazali grę kompleksową. Byli rozczarowani w szatni, ale powiedziałem im, żeby podnieśli głowy – rzekł Luis Enrique cytowany przez L’Equipe.

PSG przegrywając w roli gospodarza z Liverpoolem, zakończyło jednocześnie w środę passę dziesięciu z rzędu zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. Francuska ekipa poniosła ogólnie pierwszą porażkę od listopada minionego roku, Wówczas uległa na Allianz Arena miejscowemu Bayernowi Monachium (0:1).

Tymczasem już w najbliższy weekend PSG rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się ze Stade Rennes. Rewanżową potyczkę z ekipą z ligi angielskiej paryżanie rozegrają natomiast we wtorek o godzinie 21:00. Kolejny tydzień będzie wyjątkowy dla stołecznej ekipy, bo na jej drodze stanie też Olympique Marsylia w Ligue 1.

