Rayo Vallecano – Barcelona: przewidywane składy. Co z Lewandowskim?

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano w 3. kolejce La Liga. Jednym z najważniejszych pytań przed spotkaniem jest to, czy Hansi Flick postawi od początku na Roberta Lewandowskiego.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona rusza po trzecią wygraną. Lewandowski od pierwszej minuty?

FC Barcelona stanie w niedzielny wieczór przed szansą na podtrzymanie znakomitego startu sezonu 2025/26. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na Estadio de Vallecas z Rayo Vallecano w ramach 3. kolejki La Liga. Celem katalońskiej drużyny będzie trzecie z rzędu zwycięstwo. Przed rywalizacją Wojciech Szczęsny doczekał się długo wyczekiwanej rejestracji w hiszpańskich rozgrywkach.

Po zwycięstwach mistrzów Hiszpanii nad Mallorcą (3:0) oraz Levante (3:2), atmosfera wokół zespołu jest pełna optymizmu. Flick może być zadowolony z postawy swojego zespołu. Starcie z Rayo na niewygodnym terenie zapowiada się jako pierwszy poważniejszy test. Estadio de Vallecas od lat uchodzi za jeden z trudniejszych stadionów dla faworytów. W czterech ostatnich wyjazdowych meczach z Rayo Katalończycy tylko raz sięgnęli po trzy punkty.

Robert Lewandowski przegapił inaugurację sezonu z powodu uraz mięśnia dwugłowego uda. W meczu z Levante pojawił się na boisku w 76. minucie, zastępując Alejandro Balde. Wszystko wskazuje na to, że Flick ponownie zostawi reprezentanta Polski na ławce rezerwowych w spotkaniu z Rayo. W linii ataku ma zagrać Ferran Torres, który ma na koncie dwie bramki.

Przewidywany składy Barcelony wg. „Mundo Deportivo”:

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde – De Jong, Pedri – Yamal, Olmo, Raphinha – Torres

Początek meczu Rayo Vallecano – Barcelona w ramach trzeciej serii gier La Liga o godzinie 21:30.