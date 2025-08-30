Szczęsny tyle na to czekał. La Liga potwierdziła

Wojciech Szczęsny w końcu się doczekał. Doświadczony golkiper został zarejestrowany w La Liga i znajdzie się w kadrze na mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny może odetchnąć z ulgą

FC Barcelona w letnim okienku nie wzmocniła kadry w znaczący sposób. Szeregi Dumy Katalonii zasiliło tylko trzech zawodników – Joan Garcia, Marcus Rahsford i Roony Bardghji. Blaugrana straciła jednego ważnego piłkarza – Inigo Martinez przeniósł się do Al-Nassr. To efekt problemów finansowych klubu. Na tym ucierpiał także Wojciech Szczęsny.

Doświadczony golkiper opuścił dwie pierwsze kolejki La Liga, ponieważ nie został zgłoszony do rozgrywek. Wprawdzie „jedynką” Barcy jest Garcia, jedna Szczęsny, zgodnie z zapowiedziami Hansiego Flicka, miał być numerem dwa. Tymczasem 35-latek w spotkaniach z Mallorcą i Levante nie mógł pojawić się nawet na ławce rezerwowych.

Oczekiwanie Polaka dobiegło końca tuż przed starciem z Rayo Vallecano. W sobotni wieczór Barcelona zarejestrowała go w La Liga, co oznacza, że Szczęsny zostanie powołany na niedzielny pojedynek na Campo de Fútbol de Vallecas.

Duma Katalonii po dwóch kolejkach ma na koncie sześć punktów. Bilans bramkowy wynosi 6:2. Garcia w rywalizacji na Son Moix zanotował czyste konto.