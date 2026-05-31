Real zainteresowany Konate. Może sprowadzić nawet dwóch obrońców

Real Madryt przygotowuje się do letniego okienka. W obliczu kolejnego nieudanego sezonu na Santiago Bernabeu szykuje się rewolucja kadrowa. Będzie jej przewodził Jose Mourinho, który przejmie obowiązki po zwolnionym Alvaro Arbeloi. Florentino Perez stawia na doświadczonego Portugalczyka, aby ten uporządkował szatnię i porozumiał się z niesfornymi gwiazdami.

Jednym z priorytetów na lato będzie wzmocnienie defensywy. Już wiadomo, że klub opuszcza David Alaba, więc w jego miejsce powinien zjawić się nowy zawodnik. Wysoko stoją notowania Ibrahimy Konate, dostępnego w ramach wolnego transferu. Media potwierdziły, że ten nie przedłuży wygasającej umowy z Liverpoolem i opuści Anfield. Królewscy od dawna interesują się jego kandydaturą, choć dotąd nie podjęli żadnych konkretnych działań. Problem w tym, że nazwisko Konate znajduje się na listach życzeń praktycznie wszystkich czołowych europejskich klubów.

Zakontraktowanie Konate mogłoby okazać się tylko jednym z dwóch letnich ruchów Realu do tej formacji. „AS” ujawnia, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość Raula Asencio. O jego losach zdecyduje Mourinho – w przypadku sprzedaży również jego następca powinien zjawić się w klubie. Z tego powodu hiszpański gigant będzie naciskał na transfer francuskiego stopera, którego może sprowadzić bez opłaty transferowej.