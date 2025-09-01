Frenkie de Jong nie wytrzymał. Mocne słowa po meczu Barcelony

FC Barcelona w niedzielę zremisowała w meczu trzeciej kolejki La Liga z Rayo Vallecano (1:1). Po zakończeniu spotkania Frenkie de Jong narzekał na funkcjonowanie systemu VAR.

fot, Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong skrytykował system VAR

FC Barcelona po trzech rozegranych kolejkach ligowych ma na swoim koncie siedem punktów – to efekt dwóch zwycięstw i jednego remisu. Tymczasem po ostatnim występu Frenkie de Jong odniósł się do pracy systemu VAR, komentując rzut karny, który ostatecznie wykorzystał Lamine Yamal. Reprezentant Hiszpanii wpisał się na listę strzelców w 40. minucie.

– Nie widziałem nagrania, więc nie wiem, czy to był rzut karny. Niemniej, kiedy VAR nie działa, to jest źle – powiedział holenderski pomocnik Katalończyków cytowany przez Markę.

– VAR nie działa, potem działa pięć minut później, potem pokazuje tylko spalone, a potem znowu nie działa. To wygląda tak, jakby to nie była bardzo poważna liga. Dla mnie ta sytuacja jest trochę dziwna – dodał de Jong.

28-letni piłkarz trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a rynkowa wartość wynosi 45 milionów euro.

W trwającym sezonie 59-krotny reprezentant Holandii wystąpił jak dotąd w dwóch spotkaniach, nie zdobywając bramki ani nie notując asysty. Po przerwie reprezentacyjnej Barça zmierzy się z Valencią. Mecz odbędzie się 14 września o godzinie 21:00. W poprzedniej kampanii Katalończycy rozgromili ekipę z Estadio Mestalla, wygrywając u siebie aż 7:1.

