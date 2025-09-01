Frenkie de Jong nie wytrzymał. Mocne słowa po meczu Barcelony

09:12, 1. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

FC Barcelona w niedzielę zremisowała w meczu trzeciej kolejki La Liga z Rayo Vallecano (1:1). Po zakończeniu spotkania Frenkie de Jong narzekał na funkcjonowanie systemu VAR.

Frenkie de Jong
Obserwuj nas w
fot, Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong skrytykował system VAR

FC Barcelona po trzech rozegranych kolejkach ligowych ma na swoim koncie siedem punktów – to efekt dwóch zwycięstw i jednego remisu. Tymczasem po ostatnim występu Frenkie de Jong odniósł się do pracy systemu VAR, komentując rzut karny, który ostatecznie wykorzystał Lamine Yamal. Reprezentant Hiszpanii wpisał się na listę strzelców w 40. minucie.

– Nie widziałem nagrania, więc nie wiem, czy to był rzut karny. Niemniej, kiedy VAR nie działa, to jest źle – powiedział holenderski pomocnik Katalończyków cytowany przez Markę.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona zyskuje nową gwiazdę. Flick ma pewniaka do składu
Harry Kane
Harry Kane zgodził się na transfer. Hiszpański gigant usłyszał „tak”
Rayo Vallecano - FC Barcelona
Barcelona zatrzymana! Lewandowski nie pomógł, bohater był inny [WIDEO]

– VAR nie działa, potem działa pięć minut później, potem pokazuje tylko spalone, a potem znowu nie działa. To wygląda tak, jakby to nie była bardzo poważna liga. Dla mnie ta sytuacja jest trochę dziwna – dodał de Jong.

28-letni piłkarz trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a rynkowa wartość wynosi 45 milionów euro.

W trwającym sezonie 59-krotny reprezentant Holandii wystąpił jak dotąd w dwóch spotkaniach, nie zdobywając bramki ani nie notując asysty. Po przerwie reprezentacyjnej Barça zmierzy się z Valencią. Mecz odbędzie się 14 września o godzinie 21:00. W poprzedniej kampanii Katalończycy rozgromili ekipę z Estadio Mestalla, wygrywając u siebie aż 7:1.

Czytaj więcej: Rekordowy transfer w Premier League. Liverpool z mocnym ruchem