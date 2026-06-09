Real wydał oficjalny komunikat. Przyszłość trenera przesądzona

19:52, 9. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Real Madryt

Real Madryt oficjalnie potwierdził rozstanie z Alvaro Arbeloą. W tej sprawie pojawił się komunikat. Hiszpan nie będzie dłużej pracował na Santiago Bernabeu.

Alvaro Arbeloa
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PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa opuszcza Real. Klub informuje

Alvaro Arbeloa na początku roku przejął drużynę po Xabim Alonso, który został zwolniony na skutek porażki z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Były obrońca zaczął swoją przygodę w nowej roli fatalnie, bowiem Królewscy w jego debiucie odpadli z Pucharu Króla. W kolejnych miesiącach wydawało się, że jego praca przynosi pozytywne rezultaty – nie chodziło wyłącznie o poprawę wyników, ale również odbudowanie relacji z gwiazdami, w szczególności z Viniciusem Juniorem. Finisz sezonu potwierdził jednak, że Arbeloa nie poradził sobie z tym piekielnie trudnym wyzwaniem. Real Madryt odpadł z Ligi Mistrzów po ćwierćfinałowej porażce z Bayernem Monachium, a także przegrał rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną. Na domiar złego, szatnia znów się poróżniła.

Florentino Perez doszedł do wniosku, że potrzebuje na tym stanowisku kogoś zdecydowanie bardziej doświadczonego i utytułowanego. Los Arbeloi był już przesądzony.

We wtorek klub opublikował oficjalny komunikat, w którym informuje o rozstaniu z Arbeloą. Oznacza to, że nie dołączy do sztabu szkoleniowego Jose Mourinho, a także nie obejmie innej roli na Santiago Bernabeu. Real definitywnie się z nim żegna.

„Real Madryt i Álvaro Arbeloa osiągnęli porozumienie w sprawie zakończenia jego etapu jako trenera pierwszego zespołu. (…) Real Madryt, który zawsze będzie jego domem, życzy Álvaro Arbeloi i całej jego rodzinie dużo szczęścia na tym nowym etapie ich życia” – brzmi klubowy komunikat.

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