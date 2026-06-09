Real Madryt złożył ofertę 150 milionów za Alvareza. Atletico zdecydowało

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zaoferował 150 milionów za Juliana Alvareza

Julian Alvarez to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Nie może więc dziwić, że w ostatnim czasie o napastnika Atletico Madryt walczą najlepsze kluby w Europie, z Barceloną, PSG i Arsenalem na czele. Do wyścigu o Argentyńczyka dołączył teraz jednak także Real Madryt – i co może szokować, zrobił to oficjalnie o tym informując.

Real Madryt w specjalnym komunikacie przekazał, że zaoferował 150 milionów euro za pozyskanie Juliana Alvarez z Atletico Madryt. Napastnik to główny cel transferowy Barcelony, jego przejście do Królewskich byłoby sensacją. Niemniej z tym należy się wstrzymać, bowiem dalej zaznaczono, że oferta została odrzucona przez Atletico.

– Real Madryt informuje, że po dzisiejszym posiedzeniu zarządu złożył Club Atletico de Madryt ofertę 150 milionów euro za Juliana Alvareza. Po przeanalizowaniu i ocenie oferty Atletico de Madryt podziękowało klubowi za złożoną ofertę, uwzględniając dobre relacje panujące między oboma klubami, i odrzuciło ją, powołując się na klauzulę odstępnego – czytamy w komunikacie Królewskich.

Julian Alvarez w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50 razy wpisał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa latem 2030 roku.

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