Rekordowy transfer w Premier League. Liverpool z mocnym ruchem

Alexander Isak zamienia Newcastle United na Liverpool
Alexander Isak najwyraźniej dopiął swego. Saga transferowa z udziałem piłkarza dobiega końca. Newcastle United zgodziło się sprzedać 25-letniego napastnika do Liverpoolu. O szczegółach porozumienia poinformowało „The Athletic”.
Źródło ujawniło, że klub z Anfield Road zapłaci za zawodnika 125 milionów funtów. Wraz z bonusami całkowita kwota transakcji może wynieść 130 milionów funtów.
Piłkarz przejdzie dzisiaj testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Następnie ma parafować umowę obowiązującą przez sześć lat.
Transfer Isaka oznacza, że Liverpool ustanawia nowy rekord transferowy w angielskiej piłce nożnej. Dotychczas najdroższym ruchem na rynku była przeprowadzka Floriana Wirtza do mistrza Anglii za 116 milionów funtów.
W poprzednim sezonie Szwed rozegrał 34 spotkania, zdobył 23 bramki i zaliczył sześć asyst. W trwających rozgrywkach, jako 52-krotny reprezentant swojego kraju, nie miał jeszcze okazji pojawić się na boisku.
Isak zanim trafił do Newcastle występował w takich klubach jak: Real Sociedad, Borussia Dortmund czy Willem II. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w AIK. Jak dotąd największymi sukcesami zawodnika są: zdobycie Pucharu Króla z Realem Sociedad oraz triumf w Pucharze Ligi Angielskiej z Newcastle United.
