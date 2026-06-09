Barcelona ustaliła górną granicę. Więcej za Alvareza nie zapłaci!

Barcelona oczywiście marzy o sprowadzeniu Juliana Alvareza, ale nie za wszelką cenę. Ustaliła górną granicę i kwotę, którą maksymalnie może zaoferować za gwiazdę Atletico Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Alvarez za 120 mln euro? Barcelona więcej nie zapłaci

Barcelona pozostaje faworytem w wyścigu o Juliana Alvareza, ale do finalizacji tego transferu jeszcze daleka droga. Sam zawodnik chciałby przenieść się na Camp Nou i ten kierunek traktuje priorytetowo. Problem w tym, że o sprzedaży nie myśli Atletico Madryt, które ma ambitne plany wobec gwiazdora i oczywiście liczy, że ten pozostanie liderem drużyny również w kolejnym sezonie.

Alvarez ma za sobą dwa sezony w Atletico i teraz myśli o dołączeniu do mocniejszej ekipy. Uważa, że w Madrycie nie ma większych szans na trofea, stąd plan na przeprowadzkę. Barcelona widzi w nim idealnego następcę Roberta Lewandowskiego i zdążyła już nawet złożyć ofertę na poziomie 100 milionów euro. Atletico nawet na nią nie odpowiedziało.

W Madrycie nie dopuszczają możliwości oddania Alvareza do któregoś z ligowych rywali. Dotyczy to również Realu Madryt, który podobnie jak Barcelona, ma na celowniku argentyńskiego snajpera.

Media sugerują, że kwota w postaci 150 milionów euro jest granica, po której przekroczeniu Atletico będzie skłonne pożegnać swojego piłkarza. Barcelona marzy o Alvarezie, ale nie za wszelką cenę. To dla niej zbyt duże pieniądze – maksymalnie więc może wydać 120 milionów euro. Jeśli Los Rojiblancos nie zgodzą się na sprzedaż, do hitowego transferu ostatecznie nie dojdzie.