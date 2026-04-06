Raphinha kontuzjowany. Wiadomo, co z El Clasico

Raphinha wrócił do Barcelony po pobycie w Brazylii, gdzie przebywał po odniesionej kontuzji. Według Mundo Deportivo, Blaugrana liczy, że skrzydłowy będzie gotowy do gry podczas majowego El Clasico.

fot. Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona czeka na Raphinhę przed decydującymi meczami

Raphinha doznał urazu mięśnia dwugłowego uda podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Brazylii z Francją. Spotkanie rozegrane w USA zakończyło się porażką 1:2. Wstępne diagnozy wskazały na około pięć tygodni przerwy, co oznaczało powrót tuż przed końcem sezonu.

Barcelona pozwoliła piłkarzowi spędzić kilka dni z rodziną po trudnym momencie związanym z kontuzją. Decyzję tę potwierdził trener Hansi Flick. Skrzydłowy wrócił już jednak do Katalonii i od razu udał się do klubowego ośrodka treningowego.

Raphinha rozpoczął kolejny etap rehabilitacji pod nadzorem sztabu medycznego Barcelony. Klub liczy, że proces przebiegnie bez komplikacji. Każdy dzień przybliża zawodnika do powrotu na boisko.

Celem pozostaje występ w El Clasico przeciwko Realowi Madrytu zaplanowanym na 10 maja na Spotify Camp Nou. Spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla walki o mistrzostwo ligi, jeśli Barcelona utrzyma dobrą serię wyników.

Obecność Raphinhi w drużynie ma znaczenie nie tylko sportowe, ale także mentalne. Jako jeden z kapitanów wspiera zespół w przygotowaniach do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madrytu oraz ligowego starcia z Espanyolem.

Zobacz również: Juventus szykuje czystkę. Kto odejdzie i dlaczego to kluczowe

