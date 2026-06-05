Lamine Yamal lepszy od Kyliana Mbappe. Otrzymał prestiżową nagrodę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

La Liga. Lamine Yamal wybrany najlepszym piłkarzem sezonu

Sezon 2025/2026 La Ligi przeszedł już do historii, dlatego nadszedł czas na podsumowanie zakończonych rozgrywek. Tytuł mistrzowski obroniła FC Barcelona, która ukończyła kampanię z ośmiopunktową przewagą nad drugim Realem Madryt. Drużyna Dumy Katalonii przez większość sezonu prezentowała bardzo wysoki poziom i imponowała regularnością. W przeciwieństwie do zespołu Królewskich, który nie ustrzegł się kilku kosztownych potknięć, Barcelona utrzymała stabilną formę, dzięki czemu w pełni zasłużenie triumfowała w ligowych rozgrywkach.

Zakończyło się również głosowanie na najlepszego piłkarza minionej kampanii hiszpańskiej ekstraklasy. Najważniejsze indywidualne wyróżnienie trafiło do Lamine’a Yamala, który wyprzedził w klasyfikacji Kyliana Mbappe, Pablo Fornalsa, Nicolasa Pepe oraz Vedata Muriqiego. Taki werdykt nie jest zaskoczeniem, ponieważ 18-letni skrzydłowy był jedną z najjaśniejszych postaci całych rozgrywek. Młody zawodnik zespołu Blaugrany wielokrotnie przesądzał o losach spotkań i odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez swoją drużynę mistrzowskiego tytułu.

Yamal w ostatnim sezonie ligowym rozegrał 28 meczów, zdobył 16 bramek oraz zanotował 12 asyst. Choć przegrał rywalizację o Trofeo Pichichi z Mbappe, który strzelił 25 goli, jego wpływ na grę Barcelony był znaczący. 25-krotny reprezentant Hiszpanii jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata i ma przed sobą niezwykle obiecującą przyszłość. Według najnowszych szacunków jego wartość rynkowa wynosi około 200 milionów euro, co czyni go jednym z najcenniejszych zawodników globu.