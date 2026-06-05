Mourinho skreślił napastnika Realu Madryt. Zostanie sprzedany

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Media: Gonzalo Garcia odejdzie z Realu Madryt

Prezes Realu Madryt – Florentino Perez – zapowiedział, że nowym trenerem zespołu Królewskich zostanie Jose Mourinho, jeśli 79-letni działacz wygra niedzielne wybory. Taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny, dlatego portugalski szkoleniowiec już teraz pracuje nad kształtem składu na przyszły sezon. Do drużyny Los Blancos trafią między innymi Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries, co także zostało już potwierdzone. Niewykluczone jest również podjęcie próby sprowadzenia Michaela Olise, który od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań madryckiego giganta.

Oprócz potencjalnych transferów przychodzących należy spodziewać się także kilku odejść. Jak informuje serwis „ElNacional.cat”, jednym z zawodników, którzy prawdopodobnie opuszczą Santiago Bernabeu, jest Gonzalo Garcia. José Mourinho nie widzi 22-letniego napastnika w swoich planach na kolejne rozgrywki. Dodatkowo po zakończeniu wypożyczenia w Olympique’u Lyon do Madrytu wróci Endrick, który ma zwiększyć rywalizację w ofensywie i zająć miejsce młodego Hiszpana w kadrze ekipy Królewskich. Real liczy podobno na około 60 milionów euro ze sprzedaży Garcii.

Mierzący 182 centymetry snajper, którego łączy się z Como 1907, Juventusem oraz Borussią Dortmund, jest wychowankiem słynnej akademii La Fabrica. Do pierwszej drużyny Realu Madryt został włączony w czerwcu 2025 roku i szybko zwrócił na siebie uwagę kibiców. Szczególnie dobrze zaprezentował się podczas Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie w kilku spotkaniach zastępował Kyliana Mbappe. Gonzalo Garcia rozegrał w tym turnieju sześć meczów, zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę, kończąc rozgrywki jako ich najlepszy strzelec.