Andoni Iraola został nowym trenerem Liverpoolu. Przyjście Hiszpana nie zmieniło planów The Reds. Klub wciąż postrzega Francisco Trincao ze Sportingu Lizbona jako idealnego następcę Mohameda Salaha - przekazuje "Correiro de Manha".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Francisco Trincao pozostaje celem Liverpoolu. Iraola nie zmienił planów

Liverpool dokonał już wyboru na kolejny sezon. Nowym trenerem drużyny został wybrany Andoni Iraola. Zmiana na ławce trenerskiej nie miała jednak wpływu na przyszłe potencjalne wzmocnienia. Serwis „Correio de Manha” zdradza, że klub z Anfield Road wciąż patrzy na Portugalię. W kręgu ich zainteresowań pozostaje Francisco Trincao, który na co dzień broni barw Sportingu Lizbona.

Portugalski skrzydłowy miałby niezwykle trudne zadanie na Anfield Road. Liverpool postrzega w nim idealnego następcę Mohameda Salaha. Egipcjanin już dawno temu zapowiedział rozstanie i w zasadzie od tego momentu The Reds interesują się wychowankiem Sportingu Braga. Anglicy jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać 26-latka.

Francisco Trincao był na zakręcie swojej piłkarskiej kariery, kiedy kompletnie nie wyszła mu przygoda w FC Barcelonie. Portugalczyk jednak wrócił do ojczyzny i znów się stał czarującym zawodnikiem. Warto zaznaczyć, że skrzydłowy ma doświadczenie z gry w Premier League. W sezonie 2021/22 reprezentował barwy Wovlerhampton Wanderers.

W minionej kampanii Francisco Trincao rozegrał 54 spotkania w koszulce Sportingu Lizbona. Statystyki Portugalczyka są wybitne. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 13 trafień, a także zaliczył 18 asyst.