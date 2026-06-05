Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alejandro Balde priorytetem transferowym Manchesteru United

Manchester United znów planuje aktywnie pracować podczas letniego okienka transferowego. Angielski zespół obserwuje ogromną liczbę zawodników. Tymczasem serwis „TEAMtalk” zdradził, kto znajduje się na szczycie listy życzeń Czerwonych Diabłów. Celem klubu z Old Trafford jest pozyskanie Alejandro Balde z FC Barcelony.

Temat hiszpańskiego obrońcy i jego przeprowadzki do Manchesteru United ponownie wrócił. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby defensor wylądował w Premier League. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. FC Barcelona nie ma zamiaru dokonywać zmian na lewej obronie. Mistrzowie La Ligi zrezygnował nawet z Andrei Cambiaso.

Manchester United zatem może obejść się smakiem, jeśli nie wyłoży na stół gigantycznej kwoty. Warto zaznaczyć, że Czerwone Diabły nie skupiają się tylko na Alejandro Balde i mają alternatywę. A jest nią Lewis Hall z Newcastle United. Niewątpliwie klub z Old Trafford chce latem pozyskać nowego lewego obrońcę, który mógłby wygryźć Luke’a Shawa z podstawowego składu.

Alejandro Balde w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania pod okiem Hansiego Flicka. Lewy obrońca FC Barcelony nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić trzema asystami.