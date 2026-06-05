Man City rusza po zawodnika Realu Madryt. W grze 60 milionów euro

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Media: Brahim Diaz może wrócić do Manchesteru City

Manchester City już wkrótce rozpocznie nową erę pod wodzą Enzo Mareski. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie włoski szkoleniowiec zostanie następcą Pepa Guardioli na stanowisku menedżera zespołu The Citizens. Były trener Chelsea jest uznawany za naturalnego kandydata do objęcia tej funkcji, ponieważ przez wiele lat współpracował z bardziej doświadczonym Hiszpanem w sztabie szkoleniowym Manchesteru City. Władze angielskiego klubu wierzą, że Maresca będzie w stanie kontynuować filozofię gry wypracowaną przez swojego mentora.

Nowy szkoleniowiec powoli przygotowuje się już do letniego okienka transferowego i analizuje możliwe wzmocnienia drużyny. Jak informuje hiszpański portal „Fichajes.net”, Enzo Maresca chętnie widziałby w swoim składzie Brahima Diaza, który obecnie reprezentuje Real Madryt. Według doniesień Manchester City jest gotowy przeznaczyć nawet 60 milionów euro na sprowadzenie 26-letniego ofensywnego pomocnika. Dla reprezentanta Maroka byłby to sentymentalny powrót na Etihad Stadium po kilku latach spędzonych poza angielskim klubem.

Warto przypomnieć, że Diaz był zawodnikiem ekipy Obywateli w latach 2014-2019, po czym przeniósł się na Santiago Bernabeu. W swoim piłkarskim CV ma również grę w Milanie oraz Maladze, gdzie rozpoczynał karierę. Wszechstronny ofensywny pomocnik, który z powodzeniem może występować także na skrzydle, rozegrał w minionym sezonie 42 mecze, zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst. Niewykluczone, że madrycki gigant wyrazi zgodę na jego odejście, jeśli Królewscy rzeczywiście zdecydują się na pozyskanie Michaela Olise.