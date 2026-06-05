Marc Cucurella jest zdecydowany, aby opuścić Chelsea. Mistrz Europy wyraża gotowość do powrotu do Hiszpanii. Atletico Madryt wyrosło właśnie na faworyta do transferu defensora - informuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Atletico Madryt rusza po transfer. Marc Cucurella jest na „tak”

Marc Cucurella ma za sobą trudny sezon klubowy, choć indywidualnie nie może mieć sobie dużo do zarzucenia. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że reprezentant Hiszpanii może opuścić Chelsea. Teraz „TEAMtalk” poinformował, że defensor chce zmienić otoczenie. Na ten moment największym faworytem do pozyskania mistrza Europy jest Atletico Madryt.

Los Colchoneros wydają się zdeterminowani, aby do ich zespołu trafił Marc Cucurella. Sam zawodnik wyraził chęć na powrót do ojczyzny, więc stołeczny zespół jest na dobrej drodze, aby dopiąć transfer. Chelsea nie szuka aktywnie kupca, ale z chęcią rozważyłaby ofertę. Na ich stole jednak musi pojawić propozycja, która będzie wynosiła około 40 milionów euro.

Chelsea już planuje życie bez Marca Cucurelli. The Blues mają na oku już jego następcę. Na radarze londyńczyków znalazł się Andrea Cambiaso. Atletico Madryt natomiast musi jednak jak najszybciej zacząć działać w kwestii transferu hiszpańskiego defensora. Mistrzem Europy coraz poważniej interesuje się FC Barcelona, ale bez większych konkretów.

Marc Cucurella w poprzednim sezonie rozegrał 50 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Hiszpanii strzelił jednego gola, a także cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 50 milionów euro.