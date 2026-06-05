Kang-in Lee wkrótce powinien definitywnie rozstać się z Paris Saint-Germain. Koreańczyk znajduje się na radarze Atletico Madryt, do którego chce bardzo trafić - przekazuje Matteo Moretto.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Kang-in Lee chce wzmocnić Atletico Madryt

Kang-in Lee z każdym kolejnym miesiącem odgrywa coraz mniej znaczącą rolę w Paris Saint-Germain. Reprezentant Korei Południowej traci uznanie w oczach Luisa Enrique. Tymczasem Matteo Moretto zdradza, że pomocnik może wrócić na hiszpańskie boiska. Zawodnik PSG znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Atletico Madryt.

Wspomniane źródło zdradza, że Kang-in Lee rzeczywiście może trafić do Atletico Madryt. Pomocnik przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii traktuje priorytetowo. Los Colchoneros zatem mogą wykorzystać całą sytuację. Paris Saint-Germain z pewnością nie będzie stawał na ich drodze, jeśli na stole paryżan pojawi się odpowiednia oferta transferowa.

Kang-in Lee nie podbił Francji. Paris Saint-Germain zapłacił w 2023 roku za jego przyjście z RCD Mallorca tylko 22 miliony euro. Taka kwota jednak okazała się zbyt duża. Oczekiwania względem reprezentanta Korei Południowej były zdecydowanie większe. Wkrótce może się okazać, że pomocnik wróci do Hiszpanii, gdzie spędził najlepsze lata swojej kariery.

W poprzednim sezonie Kang-in Lee rozegrał 39 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Koreańczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik PSG zaliczył także pięć asyst.