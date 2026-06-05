Rodri chciałby dołączyć do Realu Madryt. Florentino Perez zdecydował

Rodri chce wrócić do Hiszpanii, a jego celem jest gra w Realu Madryt. Florentino Perez nie ma jednak zamiaru sprowadzać pomocnika Manchesteru City - przekonuje Matteo Moretto z gazety MARCA.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Florentino Perez nie widzi Rodriego w Realu Madryt

Rodri od kilku miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. 29-letni pomocnik podobno rozważa opuszczenie Manchesteru City po zakończeniu ery Pepa Guardioli na Etihad Stadium. Zdobywca Złotej Piłki za 2024 rok ma być zainteresowany powrotem do ojczyzny, a gra w barwach drużyny Królewskich byłaby dla niego bardzo atrakcyjną opcją. W mediach regularnie pojawiają się jednak sprzeczne informacje dotyczące stanowiska władz wicemistrza La Ligi w tym temacie, dlatego przyszłość reprezentanta Hiszpanii wciąż pozostaje przedmiotem licznych spekulacji.

Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Matteo Moretto z dziennika „MARCA”. Według cenionego dziennikarza Florentino Perez nie postrzega Rodriego jako priorytetowego celu transferowego dla Realu Madryt. Doświadczony działacz, który niemal na pewno utrzyma stanowisko prezesa klubu po nadchodzących wyborach, ma preferować innych zawodników do wzmocnienia środka pola. W związku z tym coraz więcej wskazuje na to, że transfer gwiazdora Manchesteru City na Santiago Bernabeu ostatecznie nie dojdzie do skutku, mimo wcześniejszych doniesień łączących go z madryckim gigantem.

61-krotny reprezentant Hiszpanii występuje w barwach zespołu Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się tam z Atletico Madryt za około 70 milionów euro. Od tego momentu wyrósł na jednego z najlepszych środkowych pomocników świata i stał się kluczową postacią drużyny The Citizens. W koszulce angielskiego klubu rozegrał dotychczas 298 spotkań, zdobywając 28 bramek oraz notując 32 asysty. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 50 milionów euro, zaś kontrakt piłkarza z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.