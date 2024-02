Joan Laporta w programie El món a RAC1 wypowiedział się przede wszystkim na temat sytuacji Barcelony. Prezes Dumy Katalonii postanowił odnieść się także do systemu VAR.

IMAGO / Xinhua/ Gustavo Valiente Na zdjęciu: Real Madryt

Joan Laporta był obecny w programie El món a RAC1

Prezes Barcelony postanowił zaatakować Real

Działacz stwierdził, że madrytczycy korzystają na wadliwym działaniu systemu VAR

Barcelona. Laporta atakuje Real Madryt

Jakie plany na najbliższą przyszłość ma FC Barcelona? Joan Laporta był gościem programu w radiu RAC1. Prezes Blaugrany wypowiedział się między innymi o sytuacji trenera klubu. Do końca sezonu pozostanie nim Xavi Hernandez. Jednak Laporta zdradził, że gdyby drużynę prowadził ktoś inny, nie doczekałby czerwca.

Hiszpański działacz skomentował także kontrowersje dotyczące systemu VAR i rzekomej pomocy sędziów, którą ma otrzymywać Real Madryt:

– Zawsze byłem przeciwny VAR. To sprawia, że piłka nożna traci spontaniczność. Jeśli jeden sędzia popełnia błąd, wyobraź sobie ile błędów może popełnić pięciu lub sześciu arbitrów. Dla mnie i dla wielu ludzi jest oczywiste, Real jest jedną z drużyn, która najbardziej na tym korzysta.

Ponadto prezes FCB stwierdził, że klubowa telewizja Realu, kierowana przez Florentino Péreza, prowadzi fałszywą narrację, a jej filmy atakują sędziów, którzy prowadzili mecze Królewskich. – To, co robi telewizja Realu, to hańba – dodał Laporta.