Wirtz na celowniku Realu Madryt. Jeden z trzech pomysłów Pereza

Florian Wirtz znalazł się w kręgu zainteresowań topowego klubu. Jego transfer rozważa Real Madryt. Jak donosi Defensa Central, pod obserwacją są również Enzo Fernandez i Pablo Barrios.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Real Madryt obserwuje trzy wielkie gwiazdy

Real Madryt jakiś czas temu określił priorytety na nadchodzące okno transferowe. Tegoroczne lato ponownie będzie pracowite dla pionu sportowego odpowiedzialnego za transfery. Przede wszystkim Florentino Perez polecił im, aby skupili się na znalezieniu środkowego pomocnika. Królewscy chcą wzmocnić środek pola, dodając do niego trochę więcej kreatywności.

Ma to bliski związek z tym że luka, jaka powstała po odejściach Luki Modricia oraz Toniego Kroosa nigdy nie została do końca wypełniona. Jak podaje Defensa Central, pod obserwacją znalazło się trzech zawodników. Największy szum powstał wokół Floriana Wirtza.

Plotki w sprawie transferu do Realu Madryt podgrzał ostatnio sam agent piłkarza. W rozmowie z Bild zdradził, że osobiście kontaktował się z Florentino Perezem. Co więcej, dodał, że ma nadzieję, że w przyszłości jego klient trafi na Bernabeu.

Z kolei serwis Defensa Central poinformował, że Florian Wirtz znalazł się w gronie trzech środkowych pomocników, jakich Real Madryt obserwuje. Oprócz zawodnika Liverpoolu w kręgu zainteresowań znaleźli się jeszcze Enzo Fernandez z Chelsea i Pablo Barrios z Atletico. Każdy z nich w przeszłości przynajmniej raz był łączony z transferem do hiszpańskiego giganta.