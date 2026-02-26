Raphinha ma wątpliwości i może zablokować wielki transfer Barcelony

W szatni FC Barcelony nie wszyscy są przekonani do potencjalnego transferu Marcusa Rashforda. Jak wynika z doniesień El Nacional, jednym z piłkarzy, który z rezerwą podchodzi do możliwej operacji, jest Raphinha.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha nie jest przekonany do transferu Rashforda

Dyskusja w klubie nie dotyczy indywidualnych umiejętności angielskiego napastnika, bo te pozostają bezsprzeczne. Problemem ma być jednak jego potencjalne dopasowanie do systemu gry, jaki chce wdrożyć trener Hansi Flick.

W Dumie Katalonii ogromne znaczenie ma pressing po stracie piłki, który stanowi jeden z fundamentów stylu gry. Tymczasem według części zawodników Rashford w niektórych fazach meczu nie zawsze realizuje zadania defensywne na wymaganym poziomie, szczególnie jeśli chodzi o organizację pressingu czy zamykanie linii podań.

Dla piłkarzy takich jak Raphinha intensywność w defensywie to jeden z podstawowych obowiązków na boisku. W strukturze taktycznej Barcelony pressing nie jest jedynie dodatkiem, lecz elementem determinującym funkcjonowanie całego zespołu. Brak odpowiedniej synchronizacji jednego z ofensywnych zawodników może prowadzić do powstawania wolnych przestrzeni i zaburzenia równowagi w ustawieniu drużyny, co zmusza pomocników i obrońców do dodatkowego wysiłku.

Dlatego w klubowej szatni pojawiają się obawy, że wprowadzenie kolejnego ofensywnego zawodnika, który nie utrzymuje wysokiej dyscypliny defensywnej, mogłoby negatywnie wpłynąć na balans całego zespołu. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy inni skrzydłowi koncentrują się głównie na grze w ataku.