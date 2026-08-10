Potwierdził się czarny scenariusz. Paskudna kontuzja gracza Barcelony

Roony Bardghji zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra przez najbliższe miesiące. Piłkarz Barcelony miał tego lata zmienić zespół, a jego transfer został oczywiście wstrzymany.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Bardghji wypada na wiele miesięcy. Transfer wstrzymany

Roony Bardghji miał tego lata udać się na wypożyczenie. Hansi Flick nie uwzględnił go w gronie powołanych na mecze towarzyskie Barcelony, co miało być zapowiedzią jego nadchodzącego transferu. Media łączyły go między innymi z klubami z Niemiec czy Holandii. W poniedziałek wydarzył się jednak dramat, który oczywiście wstrzymał jego przeprowadzkę. Szwedzki skrzydłowy nabawił się bardzo poważnej kontuzji i będzie pauzował przez najbliższe miesiące.

Do niepokojącej sytuacji doszło podczas poniedziałkowego treningu. Z uwagi na problem z kolanem przedwcześnie opuścił murawę i udał się na badania. W klubie obawiano się najgorszego, czyli uszkodzenia więzadła krzyżowego. Czarny scenariusz potwierdził Fabrizio Romano – los nie oszczędził Bardghjia, który zerwał więzadło krzyżowe przednie, a absencja może wynieść nawet do siedmiu miesięcy.

To fatalne wieści dla klubu, ale przede wszystkim samego zawodnika. W związku z kontuzją oczywiście nie odejdzie tego lata do nowej drużyny. Bardghji w przeszłości przechodził już operację prawego kolana, po której nie grał przez prawie rok. Teraz scenariusz się powtarza.

🚨 Barcelona winger Roony Bardghji has torn his ACL and will be out for the next 6-7 months.



Terrible news for the Swedish winger who was about to leave on loan to get more minutes.



Get well soon! ❤️‍🩹👊🏼 pic.twitter.com/vbXiO4uRMa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Bardghji przeniósł się do Katalonii w 2025 roku. Debiutancki sezon w Barcelonie nie był dla niego najlepszy – przesiadywał głównie na ławce rezerwowych, bowiem przegrywał rywalizację z Lamine Yamalem. Tego lata klub planował go wypożyczyć, aby mógł ogrywać się na wysokim poziomie.