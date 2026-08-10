Manchester United rusza po utalentowanego pomocnika

Louis Page uchodzi za bardzo perspektywicznego pomocnika. Chrapkę na jego pozyskanie ma między innymi Manchester United - podaje Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Louis Page

Louis Page na celowniku Manchesteru United

Manchester United w trakcie letniego okna transferowego dokonał poważnych wzmocnień środka pola. Przypomnijmy, że do zespołu Czerwonych Diabłów dołączyli Andrey Santos oraz Youri Tielemans. Niewykluczone, iż jeszcze przed zamknięciem rynku angielski gigant sprowadzi kolejnego nowego pomocnika. Władze słynnego klubu mają rozglądać się za młodym zawodnikiem, który w przyszłości mógłby odegrać ważną rolę w drużynie prowadzonej przez Michaela Carricka.

Z najnowszych informacji podanych przez Ekrema Konura wynika bowiem, iż Manchester United uczestniczy w wyścigu o podpis Louisa Page’a. 18-letni pomocnik na co dzień występuje w Leicester City, które spadło do League One. Zdolny piłkarz zapewne byłby więc zainteresowany przeprowadzką do Premier League. O utalentowanego Anglika zabiegają również Arsenal oraz Aston Villa.

Louis Page jest wychowankiem wspomnianego wyżej Leicester, a do pierwszego zespołu awansował przed sezonem 2025/2026. Dotychczas w koszulce ekipy Lisów rozegrał 22 mecze i zanotował 1 asystę, imponując dobrą grą na seniorskim poziomie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro, a kontrakt pomocnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.